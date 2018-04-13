Петрозаводчан приглашают на субботник

Участников экологической акции "Чистый Петрозаводск" научат правильно обрезать деревья и угостят чаем, сообщили в администрации города.

В субботу, 14 апреля, в 11 часов в парке 50-летия пионерской организации (в районе улиц Красной и Анохина) состоится субботник. Экологическая акция получила название "Выходные в любимом парке".

Помимо уборки территории запланирован мастер-класс по профессиональной обрезке деревьев и кустарников. Особенно полезным и интересным он станет для владельцев дачных и садовых участков, любителей–цветоводов и людей, увлеченных ландшафтным дизайном. В ходе акции всех желающих обучат приемам профессиональной обрезки деревьев и кустарников. Кроме того, всех участников субботника угостят чаем.

Между тем, инициативные жители района СКЗ уже самостоятельно вышли на субботник. Вчера они привели в порядок участок дороги у въезда в микрорайон, собрав несколько мешков мусора.

В мэрии напоминают, что в Петрозаводске стартует сезон экологических акций. Вся информация о планируемых субботниках размещена в специальном разделе сайта администрации. Там же можно найти список территорий, которые планируется убрать.

Желающие провести работы на тех или иных участках могут обратиться по телефону: 89212228115.