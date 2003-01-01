Реклама на сайте
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00
«Эпоха отсутствующего отца»: почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире
03 сентября, 16:40
20-летняя девушка получила травмы в аварии в Петрозаводске

09:50

Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

09:30

Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

09:00

Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

08:40

С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

08:20

«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

08:00

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

07:40

Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

07:20

В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

07:00

На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

06:40

Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

00:10

Жителю Карелии грозит до двух лет тюрьмы за четырёхмиллионный долг по алиментам

21:30

В Анапе подняли 337 мешков с мазутом

20:30

Рейсовые автобусы временно не будут проезжать через Новую Вилгу

20:00

Упавшей в канаву пенсионерке выплатят 250 тыс. рублей

19:30

Молодежь из Карелии познакомила ровесников с культурными особенностями республики

19:15

Сезон «Открытого пианино» на набережной Петрозаводска завершится концертом

19:00

Инна Колыхматова рассказала о капремонте школ Петрозаводска

18:30

Мошенник похитил у пенсионерки 220 тыс. рублей в Петрозаводске

18:15

Ушёл из жизни модельер Джорджо Армани

17:45

В Карелии простились с еще одним бойцом СВО

17:30

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

17:13

До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 5 сентября

17:00

Лесовоз растерял бревна на трассе в Приладожье

16:45

Средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей

16:30

Национальная группировка участвовала в мошенничестве в отношении пенсионерок в Петрозаводске

16:15

Хрустальную люстру в Музыкальном театре готовят к новому сезону

16:00

В Карелии снизилось количество преступлений

15:45

Для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%

15:30

Карельское предприятие открыло производство интерьерных и декоративных изделий из валунов

15:10

345 маскировочных сетей сплели волонтеры из двух поселков Лахденпохского района

15:00

Сбор ягод и грибов в Карелии едва не обернулся трагедией

14:50

Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

14:25

Средняя стоимость нового автомобиля в Карелии превысила 1,8 млн рублей

14:10

Неплательщица алиментов из Карелии обвиняется в 12 кражах и попытке грабежа

13:40

В Карелии подвели итоги пожароопасного сезона и назвали основные причины лесных пожаров

13:20

В Беломорске упавшая в канаву пенсионерка получит компенсацию

13:00

Подозреваемый в краже денег петрозаводчанин объявлен в розыск

12:35

В Мурманске ввели режим повышенной готовности после разлива мазута в Кольском заливе

12:10

Иномарка под управлением молодой женщины протаранила дорожное ограждение под Костомукшей

11:50

В Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу

11:25

В Петрозаводске заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа

11:05

Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций

10:45

Карелия вошла в тройку регионов России по уровню психических заболеваний

10:35

На Голиковке в Петрозаводске устанавливают новый остановочный комплекс

10:20

46-летний житель Петрозаводска погиб в зоне СВО

10:05

В Госдуме объяснили, какие данные запрашивает мессенджер MAX

09:45

Пенсионерка из Карелии «обезопасила» свои накопления и лишилась почти полмиллиона рублей

09:20

Петрозаводчанка примет участие в конкурсе «Миссис Вселенная» на Филиппинах

09:00

Мужчина незаконно перешел границу Финляндии и России

08:40

Роспотребнадзор Карелии предупредил о риске ботулизма при консервировании грибов

08:20

Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения в новом учебном году

08:00

Wildberries запустила виртуальную примерочную

07:40

Музыкальный театр Карелии объявил дополнительный набор в детскую балетную студию

07:20

Почти семь миллионов рублей собрали жители Карелии на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

07:00

Маршруты четырех автобусов изменятся в Петрозаводске

06:40

В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

00:10
Сегодня 07:20 Культура
Горожанам рассказали, где они смогут полюбоваться портретами Солнца русской поэзии.

фото: © Музей ИЗО Карелии

12 сентября в 16:00 в стенах Музея изобразительных искусств Карелии состоится открытие выставки «Многоликий Пушкин» (0+), посвящённой русскому поэту и прозаику Александру Пушкину, сообщили в пресс-службе учреждения.

Петрозаводачнам представят лучшие портреты литератора из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина (город Санкт-Петербург).

— Сразу после смерти гения к его образу обращались Иван Айвазовский, Илья Репин, Александр Бенуа, Борис Кустодиев и многие другие живописцы и графики. В преддверии юбилейных пушкинских торжеств 1937 года создавали свои произведения такие художники, как Кузьма Петров-Водкин, Николай Ульянов, Николай Кузьмин, Константин Рудаков, и их произведения по праву вошли в золотой фонд собрания музея. Образ великого поэта России занимал воображение и наших современников — Юрия Люкшина, Александра и Валерия Трауготов, Евсея Моисеенко. Живописные и графические произведения на выставке дополняют скульптурные образы Александра Пушкина, созданные Верой Мухиной, Игорем Крестовским и другими мастерами, — описали коллекцию организаторы.

Прийти и полюбоваться изображениями писателя можно будет до 30 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что с 15 по 21 сентября в Петрозаводске будут проходить Дни Эрмитажа. В программе — выставка произведений искусства из Галереи Петра Великого, лекции, мастер-классы и кинопоказы. Мероприятия приурочены к 80-летию российской атомной промышленности и будут организованы сразу на трех площадках города. Принять участие в событии можно совершенно бесплатно.

В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в Ломоносовской гимназии в Петрозаводске
Забег культуры и искусства прошел в Петрозаводске
Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии
Вертолет санавиации спас 187 пациентов в Карелии

С начала года вертолет санитарной авиации выполнил 124 полета и эвакуировал 187 пациентов из разных районов Карелии. Среди спасенных — 22 ребенка, в том числе семеро младенцев в возрасте до года.

