Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

Горожанам рассказали, где они смогут полюбоваться портретами Солнца русской поэзии.

12 сентября в 16:00 в стенах Музея изобразительных искусств Карелии состоится открытие выставки «Многоликий Пушкин» (0+), посвящённой русскому поэту и прозаику Александру Пушкину, сообщили в пресс-службе учреждения.

Петрозаводачнам представят лучшие портреты литератора из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина (город Санкт-Петербург).

— Сразу после смерти гения к его образу обращались Иван Айвазовский, Илья Репин, Александр Бенуа, Борис Кустодиев и многие другие живописцы и графики. В преддверии юбилейных пушкинских торжеств 1937 года создавали свои произведения такие художники, как Кузьма Петров-Водкин, Николай Ульянов, Николай Кузьмин, Константин Рудаков, и их произведения по праву вошли в золотой фонд собрания музея. Образ великого поэта России занимал воображение и наших современников — Юрия Люкшина, Александра и Валерия Трауготов, Евсея Моисеенко. Живописные и графические произведения на выставке дополняют скульптурные образы Александра Пушкина, созданные Верой Мухиной, Игорем Крестовским и другими мастерами, — описали коллекцию организаторы.

Прийти и полюбоваться изображениями писателя можно будет до 30 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что с 15 по 21 сентября в Петрозаводске будут проходить Дни Эрмитажа. В программе — выставка произведений искусства из Галереи Петра Великого, лекции, мастер-классы и кинопоказы. Мероприятия приурочены к 80-летию российской атомной промышленности и будут организованы сразу на трех площадках города. Принять участие в событии можно совершенно бесплатно.