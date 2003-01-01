Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

Жителям и гостям карельской столицы расскажут о становлении главного финансового учреждения страны через призму его сотрудников.

27 сентября в петрозаводском отделении Банка России на улице Германа Титова, 10 состоится День открытых дверей, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В год 165-летия Банка России жители и гости карельской столицы могут познакомиться с историей главного банка страны и увидеть сцены из жизни конторы времен СССР. Посетители узнают, как банковская техника эволюционировала от деревянных счетов до сложных счетных машин, рассмотрят изображения уникальных памятных монет, потренируются отличать настоящую банкноту от фальшивой без специальных приборов, а также увидят коллекцию подлинных банкнот и монет разных эпох, — рассказали там.

Кроме того, горожанам объяснят, как не попасться на уловки аферистов, взвешенно подходить к вопросу займов и грамотно формировать финансовую подушку безопасности.

Для желающих организаторы проведут тематический квиз, а юным посетителям предложат присоединиться к интерактивной программе об истории происхождения денег и попробовать свои силы интеллектуальной викторине.

Количество мест ограничено. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти предварительную регистрацию.