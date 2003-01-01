Петрозаводчан приглашают посетить Рождественский бал в дореволюционном стиле

Стало известно, когда в столице Карелии пройдёт зимний бал в духе имперской России.
11 января 2026 года в «Белом» банкетном зале на улице Коммунальной, 20 в Петрозаводске состоится XVIII Рождественский Бал «Дыхание Севера», сообщили в группе события. Светский раут пройдёт в стиле дореволюционной России.
— Представьте: снег кружится за окнами, музыка наполняет воздух, а вы в центре внимания — танцуете, смеётесь и создаёте незабываемые моменты! — написали организаторы.
Репетиции танцевальной программы стартуют 28 сентября и будут проходить по средам (начало в 19:00) и воскресеньям (в 18:00). Участие в мероприятии смогут принять горожане от 16 до 40 лет. Важное условие при отборе — наличие партнёра.
Напомним, Рождественские балы проходят в столице Карелии с 2009 года и ориентированы на православную молодёжь.