Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

Уже в эту субботу на берегу Онего пройдёт зажигательная тренировка под руководством опытных наставников.
16 августа в 10:00 на главной набережной Петрозаводска состоится традиционная «Онежская зарядка», сообщили в администрации карельской столицы.
— Участников ждёт зажигательная и полезная тренировка на все группы мышц с элементами танцевальной аэробики, — рассказали там.
Проводить занятие будут эксперты студии «Jumping fitness» Екатерина Яковина и Инга Бояренко.
В мэрии также напомнили, что в течение последнего месяца лета каждую субботу на набережной Онежского озера будут проходить открытые зарядки, принять участие в которых смогут все желающие.