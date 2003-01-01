Петрозаводчан приглашают принять участие в фестивале скандинавской ходьбы и мультиспортивной эстафете

В конце октября в столице Карелии пройдут два масштабных спортивных праздника.
В конце октября на территории спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске пройдут два масштабных легкоатлетических соревнования, сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
Так, 25 и 26 октября горожан приглашают попробовать силы в Республиканском фестивале по триатлону (дуатлон-кроссу — эстафете, где плавание заменяется на второй беговой этап — прим. ред.) «TRIATHLON KARELIA», в рамках которого пройдет чемпионат Петрозаводска среди спортсменов обоих полов от 18 лет и старше, а также первенство среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения.
— Основная дистанция — 4 км, бег — 12 км, велосипедная гонка — 2 км, — уточнили в ЦСП.
Для участия потребуется паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске, договор о страховании и согласие на участие / оригинал разрешения от родителя (законного представителя).
До начала состязаний спортсменам необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Кроме того, 25 октября состоится Республиканский фестиваль бега и скандинавской ходьбы «KultaKarjala».
— Индивидуальная гонка будет проводиться по дисциплинам «Бег» на дистанции 4 км, 8 км и 12 км и «Северная (скандинавская) ходьба» на дистанции 4 км для 2007 г. р. и старше, — отметили в Центре спортивной подготовки.
Для участия требуются те же документы и предварительная регистрация на сайте.
Напомним, уже завтра, 3 октября, на территории «Кургана» стартует Легкоатлетический кросс, посвящённый памяти мастера спорта СССР Арне Кивекяса, а 4 октября — Республиканский фестиваль северной ходьбы.