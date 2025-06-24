Петрозаводчан приглашают присоединиться к проекту «Человек идущий»

Участникам соревнований предлагают посоревноваться в фоновой ходьбе.

Жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к проекту «Человек идущий». В его рамках проведут командные соревнования по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения по подсчёту шагов.

Фоновая ходьба — это ходьба в течение дня, не требующая дополнительного оборудования и специально организованного пространства.

В соревнованиях смогут принять участие муниципальные, корпоративные, студенческие и семейные команды, а также команды пенсионеров и неформальных объединений граждан. Подробности события — на сайте человекидущий.рф.

Инициатива реализуется Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта России в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект «Человек идущий» реализуется с 2019 года. Он направлен на стимулирование и повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста.