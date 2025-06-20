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Петрозаводчан приглашают пробежать «Километр здоровья» по Онежской набережной

Новости. Спорт
17:10, 17 Июля 2025
фото: © Администрация Петрозаводска

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Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня физкультурника.

9 августа на набережной Онежского озера в столице Карелии пройдёт массовая акция «Километр здоровья», сообщили в администрации Петрозаводска.

— Дистанции предусмотрены для детей и взрослых: 500 метров (для участников 2016-2014 гг. р. и младше) и 1 километр (для участников 2013-2011, 2010-2008, 1992-2007, 1991-1970 гг. р. и старше), — рассказали в мэрии.

Событие будет приурочено к празднованию Дня физкультурника и разделено на 2 части — дневную и ночную.

Уже известно, что организаторы фестиваля «Ночь физкультурника» готовят забег на 200 метров на выбывание. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Курган». Участие вновь примут лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, ориентировщики, бегуны, бойцы и другие спортсмены.

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