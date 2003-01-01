Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

Ежегодная профилактическая акция – «10 000 шагов с врачом» - пройдет в столице Карелии.
Начнется мероприятие 20 сентября в 9:00 у скульптуры «Рыбаки», рассказали в Минздраве Карелии. Организаторы — Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
— Вы сможете пройти дистанцию от «Рыбаков» до Ротонды и обратно. Вас ждут увлекательные мероприятия: культурная программа, физическая разминка, тренинг по северной ходьбе, интерактивные физические игры, измерение артериального давления, пульсоксиметрия и многое, многое другое, — говорится в сообщении.
Акция «10 000 шагов с врачом» основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день для поддержания минимума нормальной физической активности человека от 6 до 10 тысяч шагов.
В это же время на набережной пройдет всероссийский день бега «Кросс нации».