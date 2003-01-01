Петрозаводчан приглашают стать донорами кроветворных клеток

24 августа Карельский регистр доноров костного мозга проведет в Петрозаводске День новых доноров, во время которого жители и гости города смогут вступить в регистр и стать потенциальными донорами кроветворных клеток.

Как сообщает организаторы акции, стать донором можно будет 24 августа (воскресенье), с 11:00 до 16:00, на площадке наших добрых партнеров — в отеле Piter INN: пл. Гагарина, д. 1, 6 этаж, зал «Рускеала».

До 22 августа включительно нужно заполнить анкету на сайте регистра, указав кодовую фразу «Piter INN 24 августа»: anketa.bmdonego.ru. Также вы сможете заполнить документы на месте в день проведения акции, процесс займет примерно 25 минут.

Напомним, что вы можете стать донором кроветворных клеток, если вам от 18 до 45 лет, вы не имеете противопоказаний по состоянию здоровья и не состоите в базах других российских регистров. Подробнее ЗДЕСЬ.