Петрозаводчан призывают сдать в переработку лампы и градусники

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Очередной рейс "Экомобиля" состоится 21 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. От одного человека принимают не более пяти предметов (лампы и градусники). Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.
Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".
Справки по телефону в администрации города 71-35-66 или в компании "Меркурий" 79-63-76, 33-10-20.
Ранее очередной рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" состоится в Петрозаводске.
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