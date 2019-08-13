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Новости. Общество
18:40, 13 Августа 2019
фото: pixabay

Петрозаводчан просят помочь собраться в школу детям, пострадавшим от наводнения в Иркутске

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Централизованная библиотечная система Петрозаводска присоединяется к акции "Рюкзак для друга".

Ребятам из Иркутской области, где случилось большое наводнение, очень нужна поддержка, сообщается в паблике Муниципальные библиотеки Петрозаводска.

По предложению организаторов, до 20 августа во все муниципальные библиотеки можно приносить любые новые школьные принадлежности.

С 1 по 23 августа все муниципальные библиотеки собирают почти новые школьные принадлежности, учебники, книги для детей Петрозаводска.

Адреса библиотек:
- Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (пр. Октябрьский, 7)
- Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14)
- Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2)
- Библиотека №4 (ул. Соломенская, 25)
- Библиотека №7 (ул. Жуковского, 63)
- Библиотека №8 (ул. Сыктывкарская, 1)
- Библиотека №11 (ул. Нойбранденбургская, д. 25)
- Библиотека №15 (ул. Калевалы, 6)
- Библиотека №22 (ш. Лососинское, 26)

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