Петрозаводчан зовут посчитать городских уток

Водлозерский парк присоединится к всероссийской акции «Серая шейка-2026».
16 и 17 января Водлозерский парк приглашает принять участие во всероссийской акции по подсчету оставшихся на зимовку уток.
— Пока мы спешим по делам, рядом с нами — у городских мостов — кипит своя жизнь. Там зимуют кряквы, которые не улетели на юг. Кто они? Сколько их? Как им живётся? Мы приглашаем всех желающих принять участие в подсчёте. Для этого не нужно быть профессиональным орнитологом — наши специалисты всё покажут и расскажут на месте, — уточнили в Водлозерском парке.
Места и время сбора:
16 января с 12:00 до 12:40 у Церковного моста (в районе колеса обозрения у ТЦ «Лотос PLAZA»).
17 января с 12:00 до 12:40 рядом с Курганским мостом.
Специалисты парка выдадут простые схемы для учёта. Ранее к участию в акции по подсчету уток жителей пригласили карельские ученые. Они пояснили, почему это важно.
— Большинство водоплавающих и околоводных птиц зимуют в более южных широтах — от Западной и Южной Европы до Юго-Восточной Азии. Как отмечают ученые, главная причина этого — сокращение кормовой базы в связи с замерзанием водоемов. Однако деятельность человека и изменение климата приводят к тому, что на озерах и реках появляются незастывающие зимой участки. Кроме того, неравнодушные граждане регулярно подкармливают птиц. Таким образом, водоплавающие птицы всё чаще остаются в средней полосе Европейской России, Поволжье, юге Сибири и на Урале. Чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные холодные зимовки, какие виды и в каком количестве остаются зимовать, Союз охраны птиц России проводит ежегодный учёт, — рассказали в КарНЦ РАН.
В Карелии ежегодно в акции участвуют десятки любителей птиц. Самый массовый подсчет происходит в Петрозаводске. Для начинающих и опытных бердвотчеров организаторы напоминают: дикие утки — кряквы — зимуют в городе в прибрежной зоне Онежского озера, в устьях рек Неглинки и Лососинки, а также на их участках, расположенных на территории отдыха горожан вплоть до пешеходного моста на Кургане. Помимо Петрозаводска активны города Олонец и Медвежьегорск. Однако по большинству районов данных по-прежнему крайне мало. В связи с этим орнитологи особенно просят подключиться к учету их жителей.