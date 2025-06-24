Петрозаводчанам предлагают заняться фитнес-боксом прямо на Онежской набережной

Посетить тренировку смогут желающие всех возрастов.

Завтра, 12 июля, в 10:00 на набережной Петрозаводска состоится массовая «Онежская зарядка», во время которой жители и гости города смогут попробовать свои силы в фитнес-боксе, сообщили в администрации карельской столицы.

— Тренировку проведут руководитель клуба «Сейд», председатель Федерации бокса Карелии Владимир Мышковец и тренер клуба Дмитрий Юртаев, — добавили в мэрии.

Там также отметили, что участие в мероприятии смогут принять желающие всех возрастов.