Петрозаводчанам предлагают заняться фитнес-боксом прямо на Онежской набережной

Посетить тренировку смогут желающие всех возрастов.
Завтра, 12 июля, в 10:00 на набережной Петрозаводска состоится массовая «Онежская зарядка», во время которой жители и гости города смогут попробовать свои силы в фитнес-боксе, сообщили в администрации карельской столицы.
— Тренировку проведут руководитель клуба «Сейд», председатель Федерации бокса Карелии Владимир Мышковец и тренер клуба Дмитрий Юртаев, — добавили в мэрии.
Там также отметили, что участие в мероприятии смогут принять желающие всех возрастов.
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