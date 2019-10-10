Петрозаводчанам предстоит выбрать общегородские территории для благоустройства в 2020 году

Каждый житель карельской столицы старше 14 лет сможет выбрать и проголосовать за одну территорию из списка, в который входит 39 объектов, сообщили в Петросовете.

В администрации карельской столицы состоялось очередное заседание Общественной комиссии по реализации программы "Формирование комфортной городской среды". На совещании с участием специалистов комитета ЖКХ, депутатов Петросовета и представителей инициативных групп граждан были подведены промежуточные итоги реализации проектов благоустройства в текущем году и рассмотрен ряд важных организационных вопросов о проведении рейтингового интернет-голосования по определению списка общественных территорий на 2020 год.

Депутаты напомнили, что в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда", в связи с увеличением финансирования из федерального бюджета, в 2019 году было запланировано благоустройство не трех, как это предполагалось ранее, а семи общественных территорий Петрозаводска.

В перечень объектов программы вошли: аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров и Березовая аллея, а также лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской (Кленовый сквер), парк Железнодорожников и Прибрежный парк. Кроме того, за счет средств федеральной программы выполнялось обустройство 35 дворовых территорий, прошедших предварительный конкурсный отбор.

На заседании было отмечено, что в настоящее время реализация всех проектов вступает в финальную стадию: завершены ремонты 27 дворов, заканчивается обустройство аллей, скверов и парков. По словам руководителя городского управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, работы на всех объектах предполагается полностью закончить уже к середине октября.

Одной из ключевых тем, обсуждаемых на совещании, стала организация рейтингового интернет-голосования, которое поможет спланировать дальнейшую очередность проведения городских мероприятий благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Интерактивный опрос граждан пройдет с 18 октября по 25 октября на официальном сайте администрации Петрозаводска. Каждый житель карельской столицы старше 14 лет сможет выбрать и проголосовать за одну территорию из списка, в который входит 39 объектов. По результатам голосования будет сформирован и принят к исполнению итоговый перечень.

"Сегодня решается дальнейшая судьба проектов благоустройства и определяется развитие нашего города в ближайшей перспективе. По условиям рейтингового голосования именно жители карельской столицы смогут напрямую повлиять на то, какие городские общественные территории будут обустроены в 2020 году. От лица председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и депутатов приглашаю всех жителей проявить свою гражданскую позицию и принять участие в интернет-голосовании. Сегодня от совместной активности граждан и городских властей зависит, какие любимые места в Петрозаводске преобразятся уже во второй половине следующего года", - подчеркивает депутат Петрозаводского городского Совета Александр Антипов.

Кроме того, до 15 декабря продолжается прием документов на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" дворовых территорий (пр. Ленина, 2, каб. 333 и 334). Подробнее с порядком подачи заявок и отбора проектов можно ознакомиться на сайте администрации Петрозаводска.