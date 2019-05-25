Петрозаводчанам приходится платить за переименование улицы Энгельса

Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.

Накануне Нового года глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала постановление о переименовании части ул. Энгельса в ул. Петербургскую. Как утверждали в администрации карельской столицы, с такой инициативой к городским властям обратились общественники

По словам заместителя главы Петрозаводского городского округа Евгения Перова, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов и не обяжет жильцов домов, расположенных на бывшей ул. Энгельса, вносить изменения в свои документы. Однако на деле все оказалось иначе – у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

Люди столкнулись с регистрацией новорожденных детей, с массой других проблем, связанных с паспортами, оформлением каких-то приглашений.

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