Петрозаводчанам вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО

Около 200 жителей города стали участниками торжественной церемонии награждения.

Около 200 петрозаводчан стали участниками торжественной церемонии награждения знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», рассказал в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии.



По словам Романа Голубева, первый заместитель министра образования и спорта республики Антон Чивин и карельские спортсмены Александра Русакова и Григорий Романенко вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО как совсем юным физкультурникам, так и весьма опытным и зрелым.



«Здорово, что так много людей выбирают спорт и здоровый образ жизни!», — написал министр. Он напомнил, что уже 9 лет обновленный комплекс «Готов к труду и обороне» вовлекает в систематические занятия физкультурой население страны.

За это время к движению ГТО присоединились более 21 миллиона россиян. В системе АИС ГТО зарегистрировано 31 000 жителей Карелии, отметил руководитель регионального Минобразования.

«В комплексе ГТО 18 ступеней, так что у каждого есть возможность сдать нормативы и стать частью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — написал Роман Голубев.