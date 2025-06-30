Петрозаводчанам запретят быструю езду по Древлянке

О введении новых ограничений для автомобилистов сообщили в мэрии карельской столицы.

С 5 августа скорость движения по Древлянке в Петрозаводске ограничат до 40 км/ч, сообщили в администрации карельской столицы.

Нововведения коснутся участка улицы Хейкконена от Сиреневой улицы до Орланского переулка.

— Также по четной стороне улицы Хейкконена запретят парковку и остановку грузового транспорта, — добавили в мэрии.

Напомним, проезд по улицам Казарменской и Льва Толстого в Петрозаводске будет ограничен до 22 июля в связи с проведением реконструкции воздушной линии.