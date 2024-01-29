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Петрозаводчане без высшего образования чаще остальных бывают довольны личным карьерным ростом

Новости. Общество
10:55, 29 Января 2024
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСC

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Судя по ответам, чаще радуются своим успехам женщины.

В Петрозаводске карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования, показал результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

В пресс-службе сервиса отметили, что развитие карьеры в прошлом году среднестатистический житель карельской столицы оценил в среднем на 5,9 балла по шкале от 1 до 10.

Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,2 балла против 5,6 балла у мужчин.

Выше всего свои успехи в карьерном плане оценила молодежь до 24 лет: в среднем на 6,3 балла. Для сравнения, у горожан старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,5, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл.

Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,5 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,3 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что горожане со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,4 балла против 5,9 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл.

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