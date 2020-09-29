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Петрозаводчане задолжали за воду больше 200 млн рублей

Новости. Общество
16:53, 30 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В сентябре задолженность петрозаводчан за услуги водоснабжения и водоотведения выросла на 7%.

На данный момент общий долг жителей Петрозаводска за воду превышает 200 миллионов рублей.

Каждый месяц АО "ПКС-Водоканал" направляет в судебные инстанции более 1000 заявлений на взыскание задолженности. Злостных неплательщиков за коммунальные услуги, проживающих в квартирах социального найма, по решению суда переселяют из благоустроенного жилья в неблагоустроенное, у собственников жилья квартиры арестуют.

К примеру, петрозаводчане, проживающие в квартирах социального найма, должны за услуги водоснабжения и водоотведения 50 миллионов рублей. Все эти деньги могли бы пойти на благо городу и его жителей: ремонт и модернизацию сетей, закупку оборудования и материалов. Получается, у добросовестных плательщиков должники отбирают право на комфортную жизнь. Самый крупный долг потребителя на сегодняшний момент – 700 тысяч рублей. Это огромная сумма, и чтобы накопилась такая задолженность, нужно не платить годами.

Сейчас завершается дачный сезон, многие возвращаются обратно в городские квартиры. "РКС-Петрозаводск" обращается к тем, кто отсутствовал в городе длительное время: пожалуйста, не забывайте сверять показания счетчика и передавать их обслуживающим организациям вовремя. Таким образом вы избежите путаницы в начислениях (если показания будут переданы не вовремя, то стоимость услуг рассчитают по нормативу).

Если за летний период у вас образовался долг, погасите его – задолженность оставит вас без рабочей канализации. Для того чтобы установить заглушку в сетях неплательщика, даже не нужно будет иметь доступ в квартиру. Должник, не обращающий внимание на предупреждения об отключении услуги водоотведения и не погасивший задолженность, автоматически увеличивает свой долг на 9 тысяч рублей – столько стоит демонтаж заглушки, неплательщик должен будет заплатить и за ее установку.

Если у вас есть долг за коммунальные услуги,  в банке вам откажут в кредите, т.к информация о задолженности передается в бюро кредитных историй, вы не сможете выехать за границу, более того, ваше имущество может попасть под арест, и это уже не говоря о начисленных пени и взыскании денежных средств из заработной платы.

"РКС-Петрозаводск" всегда идут навстречу своим потребителям: если вы попали в трудную жизненную ситуации, и сейчас у вас нет возможности оплатить долг, вы можете заключить договор о рассрочке платежа, пени в этом случае начисляться не будут. Есть и другие варианты решения проблемы: в администрации Петрозаводского городского округа в отделе социального обеспечения вы можете узнать, имеет ли ваша семья право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

Несмотря на постановление правительства РФ о приостановлении начисления пеней за неуплату и запрет на отключение от коммунальных услуг в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и вытекающими из нее экономическими последствиями, не стоит забывать, что этот запрет временный, он перестанет действовать уже скоро, в январе 2021 года.  Если к началу 2021 года за услуги водоснабжения и водоотведения у вас останется задолженность, то в полном объеме за весь период неуплаты вам будут начислены пени, а также применены другие меры вплоть до ареста имущества. Чтобы избежать всех этих неприятностей, достаточно просто выполнять свою обязанность как собственника жилья – вовремя оплачивать коммунальные услуги.

 

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Комментарии

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кир
2020-09-30 16:56:18
Вышибать грубой силой коммунальные долги. Опять слюнтяи ничего не могут.
Гость
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