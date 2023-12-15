Петрозаводчане массово жалуются властям на заснеженные и скользкие дворы

Названы управляющие компании, пренебрегающие свой зимней работой.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору, с 9 по 15 декабря поступила 21 жалоба на неудовлетворительное содержание дворов.



Из них 18 - от жителей Петрозаводска. Люди жалуются на заснеженные дворы, гололед и наледь на кровлях домов.



Устранены нарушения по 29 адресам, с учетом жалоб, поступивших на прошлой неделе, заявили чиновники.



Инспекторы выдали предписания управляющим компаниям ООО «КСМ-Комфорт» и ООО «Гарантия плюс».



Исполнение находится под контролем госкомитета.



