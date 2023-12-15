Петрозаводчане мастерят оригинальные посохи для Деда Мороза

Присоединиться к участию в конкурсе можно до 24 декабря.

Жители Петрозаводска создают новогодние аксессуары для конкурса мастеров «Посох Деда Мороза», сообщили в паблике городской администрации. Уже прислали более 50 творческих работ.

К конкурсу могут присоединиться индивидуальные авторы, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий, рассказали в источнике. Состав команды должен быть не более трех человек.





Городской дом культуры предлагает следующие номинации: «Лучшая индивидуальная работа», «Лучшая командная работа», «Лучшая семейная работа» и «Профессионал». Организаторы также вручат гран-при и приз Деда Мороза.





Готовые изделия с заполненной заявкой на участие необходимо принести до 24 декабря по адресу: улица Еремеева, дом 1.

Лучшие из них представят на рождественской ярмарке, которая пройдет на площади Кирова с 25 декабря по 8 января. Награждение победителей состоится 29 декабря.





Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефонам: 8 (8142) 76-21-22 и 8 911 414 67 64 – Любовь Ивановна.