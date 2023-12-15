Петрозаводчане наняли трактор, чтобы вычистить улицу

В соцсети они «поздравили» чиновников мэрии с Новым годом.

Петрозаводчане вновь вынуждены самостоятельно нанимать трактор, чтобы почистить от снега свою улицу. На этот раз нервы не выдержали у жителей Сулажгоры.

«Уважаемая Администрация! Хочу выразить Вам „огромное спасибо“ за то, что в этом году ни разу не почистили Трактовый проулок! Вы вообще в курсе, что есть такая дорога, тут много жилых домов!», — написали инициативные граждане в соцсети. Сколько им пришлось заплатить, знает проект «Жизнь и кошелек».