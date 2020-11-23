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Петрозаводчане назвали территорию у стелы воинской славы опасной из-за темноты (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 24 Ноября 2020
фото: источник "Живой Петрозаводск"/https://vk.com/wall-68154971_142659
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Стелу "Город воинской славы" открыли два месяца назад, а освещение так и не включили.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовано фото, на которых запечатлено, как стела воинской славы возвышается в темноте, в окружении неработающих фонарей, расположенная рядом лестница, ведущая в сквер, и вовсе погрузилась во тьму.

"Стелу открыли уже почти два месяца назад, фонари вокруг неё стоят, но освещение почему-то до сих пор не работает. Спускаться по лестнице в тёмное время суток так и вовсе опасно для жизни", - написал автор фото в комментариях.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. 

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания. 

А еще спустя некоторое время вандалы воспользовались темнотой и отломали фрагмент барельефа у стелы. 

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