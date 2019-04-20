Петрозаводчане не хотят видеть стелу воинской славы в Петрозаводске

Редакция "Столицы на Онего" провела опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?".

Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов.

Стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником". Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ".

Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания.

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