Петрозаводчане не умеют пользоваться канализацией

Засор канализации – большая проблема для работников коммунальных служб.

Сейчас она приобрела еще более масштабный характер, чем раньше: вместе с прочим мусором, не предназначенным для канализационных систем, в трубы попадают одноразовые медицинские маски. Почему-то многие считают, что заботиться нужно только о канализации в своей квартире, а если смыть в унитаз одноразовую маску в больнице, кино или торговом центре, то ничего не случится. Но, разумеется, засор канализации произойдет! Хотя и в своих квартирах петрозаводчане не боятся кидать в унитаз бытовой мусор.



Только на прошлой неделе работники "РКС-Петрозаводск" устранили 72 засора. Вячеслав Николевич Егоров, ведущий специалист сектора насосных станций и сетей, отмечает: "В большинстве случаев засор канализации происходит в многоквартирных домах, в частном секторе такая проблема возникает редко. Самая распространенная причина засора – средства личной гигиены: ватные диски, влажные салфетки и ветошь превращаются в огромную "медузу", которая засоряет сети". В унитазы дети смывают мягкие игрушки, а взрослые даже автомобильные щетки стеклоочистителя и удочки! У "РКС-Петрозаводск" есть "постоянные клиенты" на Комсомольском проспекте – дома, в которых засоры происходят регулярно из-за того, что жители не умеют пользоваться канализацией. В унитаз нельзя смывать овощные очистки, испорченные продукты, упаковки от полуфабрикатов (нередко в трубах застревают пакеты от пельменей).

В больницах огромная проблема – смытые в унитаз бинты и тряпки, а в канализации, расположенной у кинотеатров, сотрудники АО "ПКС-Водоканал" находят, например, бумажные билеты и чеки. Все это ведет к выведению канализационной системы из строя.

Сейчас к засорам становятся причастны еще и строительные организации, занимающиеся ремонтом дорог и тротуаров. В канализационные колодцы, находящиеся в районе ремонтных работ, сбрасывают камни, старый асфальт, в колодцах оказывается даже тротуарная плитка. Совсем недавно плитку из канализации доставали по ул. Фрунзе, д.10, там она оказалась не без помощи работников, которые не соблюдают правила ведения дорожных работ.





В сентябре "РКС-Петрозаводск" устранили более 200 засоров, к сожалению, к концу месяца эта цифра неизбежно вырастет. Но у вас есть возможность пользоваться канализацией без перебоев, для этого достаточно не бросать в унитаз бытовые отходы. Пожалуйста, пользуйтесь канализационными сетями правильно. Для средств личной гигиены, испорченных продуктов, медицинских масок и т.д. есть мусорное ведро.