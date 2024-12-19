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Для жителей аварийного дома в Петрозаводске, прошедших огонь и воду, конец света наступил неделю назад

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14:20, 23 Декабря 2024
фото: © Читатель «Столицы на Онего»

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Петрозаводчане неделю живут без электричества в аварийном доме на улице Краснодонцев.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Петрозаводска, сообщив, что жильцы первого подъезда аварийного дома № 60А с печным отоплением на улице Краснодонцев уже неделю живут без электричества. 

Петрозаводчанка не уверена, что это по вине ресурсоснабжающей организации — ОРЭС. Скорее всего, считает женщина, это бездействие  управляющей компании.

Как рассказала горожанка, 17 декабря, около 16 часов в доме  пропало электричество. Вызвали аварийную службу, коммунальщики до 18 часов делали, но ничего не сделали,  оставив аварийный дом с печным отоплением в мороз -20 градусов без электроэнергии. А в доме «люди греются при помощи печек и, конечно же, электрических  обогревателей, так как печкой квартиры не обгореть — дом дырявый в прямом смысле этого слова», — отметила женщина.

На следующий день, 18 декабря, продолжили восстанавливать электричество и специалисты ОРЭС, и управляющая организация. Электричество появилось к вечеру, примерно в 18 часов. Но через 15 минут раздался хлопок, загорелся щиток, следом подъезд. Жильцы вызвали пожарных. Огнеборцы потушили, залили квартиры, одна квартира пострадала от пожара.

В подъезде 8 квартир, из которых жилых — только 5, рассказала нашему изданию женщина. Теперь управляющая обвиняет жильцов дома в том, что они включают много электроприборов. Якобы из-за этого не выдержала проводка.

«На самом деле мы 10 лет живём в таких условиях, обогреваем помещения и печками, и обогревателями потому что по-другому замерзнем», — рассказала о безысходном положении горожанка.

После пожара жильцы обращались в управляющую организацию ПЕТРОГИЦ. Там ждут, пока все подсохнет, однако на второй подъезд был подведен временный кабель, рассказала женщина, не понимая, почему им не могли сделать так же.

«Будем ждать мая, пока все подсохнет», — в отчаянии добавила читатель «Столицы на Онего».

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