Петрозаводчане недовольны отсутствием парковок у больниц и моргов

Горожане задаются вопросом, почему нет парковок у большинства социально важных объектов.

Жители Петрозаводска возмущены отсутствием парковок у больниц и моргов, пишет телеграм-канал ДТП и ЧП Петрозаводск.

В социальных сетях горожане задаются вопросом, почему нет парковок у большинства социально важных объектов.

«У ЖД вокзала — нет, БСМП — нет, у моргов — нет, у поликлиник-нет (в основном), у судов, соцслужб — нет. А также новостройки вырастают без парковок», — написал петрозаводчанин.

Автор поста добавил, что если городская администрация выдает разрешение на строительство жилого дома, то стоит внести в план обязательно поправку, чтобы были придомовые паркоместа по количеству квартир.