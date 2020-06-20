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Петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 21 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Отзывчивые горожане очищают от мусора территории вблизи водоемов карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В течение первых летних недель в прибрежных зонах города появились новые залежи мусора. Однако некоторые отзывчивые горожане не могут пройти мимо беспорядка. Так, на днях две петрозаводчанки показали пример ответственного отношения к природе и своему городу, убрав территорию близи набережной Варкауса. В ходе импровизированного субботника активистки собрали и вынесли несколько мешков пластика, упаковки, бутылок и других отходов.

Сообщить о месте и предполагаемой дате проведения субботника на общественных территориях экоактивисты могут в управление благоустройства и экологии администрации. Волонтеров обеспечат мешками и перчатками. Собранный мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок с точным указанием адреса специалистам Администрации. Телефон для связи: +79214502738.

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