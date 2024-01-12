Петрозаводчане отметили Старый Новый год на лыжне вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой

На лыжной трассе «Фонтаны» 14 января организовали большую праздничную программу.

Петрозаводчане 14 января отметили Старый Новый год на лыжной трассе «Фонтаны», сообщили в паблике мэрии города.

Для горожан Дед Мороз и Снегурочка провели большую праздничную программу с играми, конкурсами и хороводами.





«Администрация Петрозаводска благодарит Российский Красный Крест Республики Карелия и волонтеров за заботу об участниках зимнего праздника», — написали в сообществе.





Городской лыжный фестиваль «Зимние фонтаны — 2024» продлится до 31 марта. В его рамках жители столицы совершают лыжные прогулки и ставят отметки в специальных карточках.

В завершении сезона организаторы подведут итоги с розыгрышем призов и вручением наградной атрибутики с символом мероприятия, напомнили в источнике.