Петрозаводчане почтут память жертв теракта в Беслане

Мероприятие у «Камня скорби» посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В Петрозаводске 3 сентября в 13:30 у «Камня скорби» пройдет акция «Эхо бесланской печали», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Жителей города приглашают возложить цветы и почтить память погибших минутой молчания, сообщили в группе администрации Петрозаводского городского округа.
Также на набережной состоится всероссийская акция «Капля жизни», в ходе которой участники символически поделятся водой с заложниками, погибшими во время трагедии 2004 года в Беслане.