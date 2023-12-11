Петрозаводчане пожаловались на отсутствие кондукторов на троллейбусном маршруте

В популярном городском паблике пользователи сетуют на отсутствие кондукторов в троллейбусах №8.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск» один из горожан оставил жалобу на работу одного из маршрутов электротранспорта.



«Что с восьмыми троллейбусами? Почему они работают без кондукторов? Ладно еще в дневное время, но в утренний и вечерний часы пик просто невозможно добраться до водителя в большой толкучке», — говорится в сообщении.



При этом в официальном паблике троллейбусного управления 12 декабря объявили набор кондукторов.



«Оплата повременно-премиальная, от 30 000 рублей; трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;

сменный режим работы, продолжительность одной смены 6-10 часов; отпуск 44 календарных дня; доставка на работу и с работы служебным транспортом», — сказано в объявлении.