Петрозаводчане пожаловались на выбросы от котельной

Следователи проводят проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в городе Петрозаводске.

На вредные выбросы от котельной пожаловались жители Петрозаводска в соцсетях.

— Это котельная Автоспецтранса дымит. Больше там нет ничего другого. Вопрос, чем они топят? Покрышками, отработкой, ещё чем? Мы этим дышим каждый день и уже просто невозможно, — написала жительница.

По словам женщины, запах резины распространяется в районе улиц Антонова и Ключевой, а также в парке «Лесной ключ». Дым с котельной достигает даже родника, где местные жители набирают воду. На информацию отреагировали в Следкоме. Ведомство проводит проверку.

— Предварительно установлено, что для обеспечения теплом зданий автотранспортного предприятия в Петрозаводске действует котельная. Основным видом топлива в ней является мазут. Выбросы веществ горения производятся через дымоходную трубу и содержат примеси, — говорится в сообщении Следкома Карелии.

В настоящее время следователи осмотрели технические помещения котельной, получили результаты производственного экологического контроля, опрашивают сотрудников предприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.