Петрозаводчане пожаловались на заваленные снегом дороги

Видео опубликовали в одном из городских пабликов.

Горожане опубликовали в соцсети видео с дорог в карельской столице. Очевидцы рассказали, что снег не убрали и дорожная ситуация сложная. Информацию публиковали в паблике Мой Петрозаводск.

«Наш подписчик (спасибо ему за информацию) сегодня с утра проехался по городу после ночного снегопада, и, как оказалось, для служб зима оказалась неожиданностью», — отметили авторы поста.

Ранее депутаты Петросовета обещали, что этой зимой коллапса на дорогах не будет, а вся снегоуборочная техника готова к работе.