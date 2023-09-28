Петрозаводчане предупредили водителей о странном типе, который портит машины

В популярном автомобильном паблике сообщили о подозрительном мужчине на Ключевой.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Галим Алиев рассказал о странном мужчине на Нойбранденбургской улице.



«На Ключевой, около 90-го садика, появился человек, который ходит и портит машины. Будьте внимательны. Одет в белые кроссовки, темные штаны, куртка синяя, возможно, джинсовая, черная кепка. На вид лет 30», - предупредил петрозаводчанин.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что беломорчанина, привыкшего бить кувалдой людей и машины, отправили в колонию строгого режима.



