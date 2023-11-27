Петрозаводчане приступили к украшению города к Новому году

Горожане начали наряжать дома и окна.

Как напомнила в личном профиле мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, чуть больше месяца осталось до самого чудесного праздника, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

«Приступаем к украшению города: деревья уже „оделись“ в праздничную иллюминацию на площади Гагарина и в Центральном сквере. Поручила завершить украшение города к середине декабря.

Петрозаводчане уже начали наряжать свои дома и окна. Присоединяется и бизнес», — написала градоначальница.

По ее словам, 1 декабря администрация запускает традиционный конкурс городской иллюминации «Волшебный свет — 2024».



Заявки на участие в конкурсе можно прислать на электронную почту volshebnisvet@petrozavodsk-mo.ru с 1 до 29 декабря 2023 года. Все условия и подробности — в прикрепленном к посту положении. Итоги подведут в конце января.