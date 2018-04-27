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Новости. Общество
13:29, 27 Апреля 2018

Петрозаводчане пробегут 5 километров в честь Дня Победы

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Открыта регистрация участников на эстафету Победы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы 9 мая на площади Кирова по традиции будет дан старт легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.

Участие в пробеге - дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.

Маршрут праздничного старта пройдет по проспекту Карла Маркса мимо мемориала "Вечный огонь". Финиш - на площади Кирова. Команда эстафеты Победы преодолеет около 5 километров, разбитых на 10 этапов.

Онлайн-регистрация здесь

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