Петрозаводчане пробегут 5 километров в честь Дня Победы

Открыта регистрация участников на эстафету Победы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы 9 мая на площади Кирова по традиции будет дан старт легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.

Участие в пробеге - дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.

Маршрут праздничного старта пройдет по проспекту Карла Маркса мимо мемориала "Вечный огонь". Финиш - на площади Кирова. Команда эстафеты Победы преодолеет около 5 километров, разбитых на 10 этапов.

Онлайн-регистрация здесь