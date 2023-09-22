Петрозаводчане продолжают радоваться за жителей домов с видом на нижнее белье

Способ сушки белья одного из жильцов ЖК «Уютный» приносит соседям массу эмоций.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали комментарий жительницы комплекса «Уютный» по поводу сохнущего во дворе белья.



«Дело в воспитании, а труселя, определенно прополощутся лучше, экономия коммунальных ресурсов. Этот дом единственный из тех, что по переселению, в котором так сушат белье, внаглую, прямо перед окнами нашего дома», — написала горожанка.



Напомним, ранее такой вид из окна подробно обсудили в другом городском паблике.