Петрозаводчане продолжают радоваться за жителей домов с видом на нижнее белье

Способ сушки белья одного из жильцов ЖК «Уютный» приносит соседям массу эмоций.
В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали комментарий жительницы комплекса «Уютный» по поводу сохнущего во дворе белья.
«Дело в воспитании, а труселя, определенно прополощутся лучше, экономия коммунальных ресурсов. Этот дом единственный из тех, что по переселению, в котором так сушат белье, внаглую, прямо перед окнами нашего дома», — написала горожанка.
Напомним, ранее такой вид из окна подробно обсудили в другом городском паблике.
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