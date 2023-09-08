Петрозаводчане просят включить отопление

Жители столицы Карелии интересуются, когда начнется отопительный сезон.

В единую диспетчерскую службу начинают поступать обращению граждан с вопросами о начале отопительного сезона. Об этом на планерном совещании в мэрии 11 сентября рассказал директор ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев, пишет «Фактор News».

Вопрос об отоплении сегодня активно обсуждается и в соцсетях. Одни горожане ждут, когда батареи начнут обогревать квартиры. Другие же считают, что включать отопление рано.

Что по этому поводу думают в администрации города, читайте на «Фактор News».