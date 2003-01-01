Петрозаводчане простились с заслуженным учителем России Людмилой Баркановой

Сегодня, 27 сентября, в Петрозаводске прощались с заслуженным учителем Российской Федерации и Республики Карелия Людмилой Николаевной Баркановой.
Людмила Николаевна всю жизнь посвятила преподаванию. С 1963 по 1996 год — в течение 33 лет — работала учителем математики в средней школе № 6 города Петрозаводска, воспитав не одно поколение учеников.
По информации Минобразования Карелии, за многолетний труд и вклад в развитие образования была отмечена рядом наград, среди которых: «Отличник народного просвещения РСФСР» (1971), «Заслуженный учитель школы Карельской АССР» (1982), «Ветеран труда» (1986), «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1993).
В 2022 году она также была отмечена в Республике Карелия как представитель поколения «Дети войны».