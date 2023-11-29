Петрозаводчане рассказали о тратах на репетиторов в 2023 году

Родители в Петрозаводске тратят безумные деньги за подготовку своих школьников к ЕГЭ.

Когда школьного образования хватает в лучшем случае на базовый уровень по предмету, родители, мечтающие о поступлении ребенка в вуз, ищут репетитора. И в Петрозаводске высокий балл на ЕГЭ дорого обходится мамам и папам.

Как выяснил проект «Жизнь и кошелек», прайс будет зависеть и от опыта преподавателя, и от предмета: подешевле выйдет, например, обществознание, но в случае с обязательной математикой придется раскошелиться. Сколько зарабатывают репетиторы в Петрозаводске, читайте здесь.