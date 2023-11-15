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Петрозаводчане решили продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами

Новости. Общество
10:25, 17 Ноября 2023
фото: © Кадр из сериала «Друзья»

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Мужчины будут продлевать каникулы чаще женщин.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Петрозаводска.

Оказалось, продлить январские каникулы планируют 8% петрозаводчан: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 2% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлевать каникулы отпусками чаще женщин (12 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (13%).

К слову, каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. Однако у большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (59%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). 

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры и транспортники, отметили в источнике.

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