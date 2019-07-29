Петрозаводчане сдали в утиль несколько десятков тонн старых покрышек

В столице Карелии продолжается начатая по поручению главы города акция по сбору старых покрышек, сообщили в администрации Птерозаводска.

Специализированный контейнер для складирования отслужившей свой срок автомобильной резины установлен рядом со второй проходной муниципального предприятия "Автоспецтранс" на Вытегорском шоссе, 82.

С 15 мая, когда началась экологическая акция по собору покрышек, петрозаводчане свезли туда более полусотни тонн старой авторезины.

В мэрии напомнили, что бесплатно сдавать покрышки могут лишь частные лица. Предприятия и организации должны заключить с ПМУП "Автоспецтранс" соответствующий договор.