Петрозаводчане сдали в утиль несколько десятков тонн старых покрышек

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В столице Карелии продолжается начатая по поручению главы города акция по сбору старых покрышек, сообщили в администрации Птерозаводска.
Специализированный контейнер для складирования отслужившей свой срок автомобильной резины установлен рядом со второй проходной муниципального предприятия "Автоспецтранс" на Вытегорском шоссе, 82.
С 15 мая, когда началась экологическая акция по собору покрышек, петрозаводчане свезли туда более полусотни тонн старой авторезины.
В мэрии напомнили, что бесплатно сдавать покрышки могут лишь частные лица. Предприятия и организации должны заключить с ПМУП "Автоспецтранс" соответствующий договор.
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