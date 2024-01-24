Петрозаводчане сообщили о неработающих терминалах в городских маршрутках

В популярном паблике в соцсети люди пишут, что многие петрозаводчане ездят бесплатно, так как у них нет с собой наличных денег.
Как сообщили пользователи паблика « «Половина людей едет бесплатно, так как нету налички, а терминалы, по словам водителя, не работают везде», — говорится в сообщении.
Других пользователей паблика в этой ситуации не устраивает поведение самих шоферов.
«Мы возвращаемся обратно к истокам? Водителям яро не хватает „на лапу“? Маршрутка № 21, сразу при входе водитель во все горло орёт — оплата только наличными, терминалов нет. Что там по транспортной доступности? А если сравнивать с любимой Москвой, то там ни в каком транспорте наличного расчета нет, дабы исключить вот такие „деньги мимо кассы“. У нас вроде обязали маршрутки иметь терминал. Или и здесь нет рычагов воздействия?» — спрашивают горожане.
Напомним, ранее мы сообщали о проблемах с оплатой банковскими картами в петрозаводских троллейбусах.
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