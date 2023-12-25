Петрозаводчане создали 123 праздничных посоха для новогоднего волшебника

В конкурсе «Посох Деда Мороза» поучаствовали 300 мастеров-любителей.

Жители Петрозаводска создали 123 посоха для Деда Мороза, сообщили в паблике городской администрации.



В конкурсе «Посох Деда Мороза» поучаствовали 300 мастеров-любителей.

В источнике рассказали, что награждение победителей состоится 29 декабря на открытии рождественской ярмарки.





В состав жюри вошли председатель карельского отделения «Союза художников России» Владимир Зорин, художник-педагог Городского выставочного зала Майя Савчук, художественный руководитель Городского дома культуры Любовь Рабюк и директор ГДК Владимир Прикуль.





Как напомнили в группе, 29 декабря в 17.00 Городской дом культуры Петрозаводска организует на площади Кирова торжественное открытие рождественской ярмарки «Чудеса под Новый год». Для зрителей подготовят интерактивную программу, лазерное шоу, розыгрыш подарков и мастер-классы.



Актуальная информация о Городском доме культуры публикуется в официальном госпаблике.