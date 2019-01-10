Петрозаводчане станут платить за воду меньше

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По сравнению с прошлым годом тариф на услуги водоснабжения и водоотведения уменьшился.
С января этого года тариф составляет 62,42 рубля с учетом возросшего на 2% НДС, в прошлом году тариф с НДС был на 2 рубля 32 копейки выше. Уже с начала года благодаря эффективной реализации "РКС-Петрозаводск" мероприятий по снижению энергозатрат, петрозаводчане будут платить за коммунальные услуги меньше.
Напоминаем, что с 1 января НДС по всей стране составляет 20% (в прошлом году НДС был 18%), на эти же 2% в России выросла и стоимость услуг в сфере ЖКХ. Но для петрозаводчан общая стоимость услуг за водоснабжение и водоотведение не вырастет, тариф наоборот понизился.
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