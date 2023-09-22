Петрозаводчане в шоке от состояния дороги на улице Грибоедова

Горожане называют улицу в Первомайском районе не иначе как «позором».

В одном из петрозаводских пабликов разместили жалобу горожан на состояние проезжей части на улице Грибоедова.



«Уважаемая администрация города, когда уже наконец-то обратят внимание на улицу Грибоедова? Это ведь ужас какой-то! Сейчас вообще труба. Перекопали все, засыпали на авось, и проезжайте, как хотите. И поребриков не хватило три штучки, да? Кому-то на даче нужнее, видимо. Ну, позор просто! Камушками засыпем и, как в известном старом мультике, «иии тааак сойдет», - говорится в обращении к мэрии карельской столицы.















Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас перекрыто движение по автодороге «Чупа-Плотина-Чкаловский» в Лоухском районе.



Дожди размыли семиметровый участок трассы на 12 километре. Глубина промоины - до одного метра.