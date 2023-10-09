Петрозаводчане жалуются на длительное ожидание троллейбусов

Пассажиры, спешащие утром на работу, не могут дождаться нужных троллейбусов.

Жительница Петрозаводска безрезультатно ждала в минувший понедельник, 9 октября, троллейбуса №3. Об этом пишет «Фактор News» со ссылкой на паблик ПМУП «Городской транспорт».

«Троллейбусы ходят, как хотят. Такое чувство, что расписания не существует. Сегодня утром смотрела по умному транспорту. Тройка доехала до жд вокзала, развернулась и поехала в обратном направлении! В это время проехало два троллейбуса номер 5. С 6:30 до 7:05 не проехало ни одного троллейбуса мимо остановки на Невского», — отметила горожанка.

Как объясняют проблемы в работе троллейбусов в «Городском транспорте», читайте на «Фактор News».