Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ

Студент Петрозаводского государственного университета Григорий Романенко стал чемпионом Первенства и Чемпионата Мира по всестилевому каратэ, прошедшем в Новочебоксарске.
Как сообщил Спортклуб ПетрГУ, Григорий Романенко, студент третьего курса института математики и информационных технологий, занял первое место в Первенстве Мира в категории ОК ката-ренгокай (юниоры 18-20 лет) и шестое место в Чемпионате Мира в категории ОК ката-ренкогай (мужчины 18+).
Всестилевое каратэ — это российский вид спорта, который объединяет разные направления каратэ в рамках единой федерации. В него входят поединки с различной степенью контакта (от ограниченного до полного), а также ката в разных форматах: индивидуальные, групповые и с парной демонстрацией приёмов (бункай).
Добавим, что Григорий Романенко уже представлял ПетрГУ на международных соревнованиях, заняв призовые места.
