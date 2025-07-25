Петрозаводчанин без прав попался на угоне автомобиля и мотоцикла

Петрозаводчанин, не имея водительского удостоверения, раскатывал по городу на чужих автомобиле и мотоцикле. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли два преступления.

В начале июля поступило сообщение о нетрезвом водителе. Инспекторы остановили мотоциклиста. В ходе проверки стало известно, что эндуро мужчине вовсе не принадлежал. Фигурант заметил его в одном из дворов и похитил.

— Спустя три недели ранним утром в Госавтоинспекцию поступила еще одна ориентировка: в микрорайоне Каменный Бор пропал автомобиль отечественного производства. Экипаж дорожно-патрульной службы в ходе обследования близлежащих территорий района заметил, как похожее транспортное средство поворачивало во двор. Вскоре угнанный автомобиль был обнаружен. К преступлению оказался причастен тот же гражданин, — сообщили в МВД Карелии.

Медосвидетельствование вновь подтвердило наличие алкоголя в крови нарушителя. Его доставили в отдел полиции. Оказалось, 34-летний водитель никогда не получал прав, но неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции, управляя разными транспортными средствами, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждены уголовные дела о краже в крупном размере, об угоне и об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.